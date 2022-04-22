Sason’da yöneticiler koltuklarını öğrenciler bıraktı

Batman'ın Sason ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler, Kaymakam, Belediye Başkanı ve Milli Eğitim Müdürünü ziyaret ederek bir günlüğüne koltuklarını devir aldı.

Sason Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Şafi Yavuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendilerini ziyaret eden çocukları makamlarında ağırladı. Belediye ziyaretinde çocukları kapıda karşılayan Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, makamını Yunus Emre İlkokulu öğrencileri Miraç Aktaş ve Ecrin Karabulut'a bıraktı. Belediye Başkanı Yavuz’un koltuğuna oturan Miraç Aktaş'ın ilk talebi her mahalleye yeni çocuk parkı olurken, Ecrin karabulut ise çevre temizliği ve yolların yenilenmesini istedi.

Yavuz, koltuğunu çocuklara devretmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı olan ve bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ını kutluyor ve hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Bugün iki yavrumuza koltuğumuzu bıraktığım için mutluyum. Sason Belediyesi olarak çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için canla başla çalışıyoruz. Yarının büyükleri olacak çocuklarımız inanıyorum ki ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Bir kez daha başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

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