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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünden 'Aşı' açıklaması

İHA

Batman İl Sağlık Müdürlüğünden 'Aşı' açıklaması

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, ‘Aşı Haftası’ dolayısıyla aşının önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında aşının insan hayatındaki önemine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, “Ülkemizde, 1981 yılında başlatılmış olan Genişletilmiş Bağışıklama Programı dahilinde çocukluk çağı aşılama takvimimizde 13 hastalık boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, suçiçeği, hepatit A, hepatit B ile S.pneumoniae ve H.influenzae tip b’ye bağlı invaziv hastalıklara karşı aşı uygulaması yapılmaktadır. Aşılar tüm çocuklara ve risk grubunda olan erişkinlere ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Aşılama takvimini tamamlayan bir çocuk difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ve aşı ile önlenebilen hastalıklarla oluşan karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserinden, yaygın verem hastalığından, menenjitten, zatürreden, orta kulak iltihabından ve tüm bu hastalıklar sonucu oluşabilecek sakatlık ve ölümlerden korunmaktadır. Ülkemizde uygulanmakta olan bebeklik ve çocukluk dönemi aşı takvimi, Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ve dünyadaki bilimsel gelişmeler takip edilerek oluşturulmaktadır. Henüz daha sonlanmamış salgın sürecinde geldiğimiz bu nokta, aşılara umut bağlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Covid19 salgınının üstesinden de aşılar sayesinde gelinecektir. Rutin aşılama hizmetleri yaşamın başlangıcında sağlık hizmetlerine erişim için en erken temas noktasıdır ve her çocuğa hayatının en erken döneminden yaşlanıncaya kadar sağlıklı bir yaşam şansı sunar” dedi.

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