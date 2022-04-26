Batman’da 20 liradan tezgahta olan uşkun birçok kente gönderiliyor Yüksek bölgelerde geceden toplanan uşkun tezgahta yerini aldı

Batman'ın Sason ilçesinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen, bir çok hastalığa iyi geldiği belirtilen ve halk arasında "yayla muzu" olarak bilinen uşkun bitkisi, kilosu 20 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Baharın gelmesiyle birlikte Güneydoğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kendiliğinden yetişen ve kırsalda yaşayan birçok ailenin geçim kaynakları arasında bulunan uşkunun pazarlardaki yerini aldı. Uşkun ’un halk tarafından rağbet görmesi satıcıların yüzünü güldürdü. Topladıkları uşkunları pazarlarda kilosunu 20 liradan sattıklarını aktaran Savaş Çiftçi, bitkiye bazı yerlerde de yayla muzu denildiğini aktardı.

Tansiyon, şeker, kolesterol olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği bilindiğini ifade eden Çitçi, “Bunları koparabilmek için sabah erken saatlerde gece 3 gibi yola koyularak yüksek dağlara çıkıyoruz. Dönüş saatimiz tam olarak belli değil. Ne zaman kopardıysa o saate dönüşe geçiyoruz. Getirip merkezde kilosunu 20 liradan satışa sunuyoruz ama yetiştiremiyoruz. Bir bağı bir kilo atıyor. Buradaki vatandaşlar bunları alarak Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Batman ve Adana gibi illerde bulunan gurbetçilere şifa niyetine gönderiyor. Birçok hastalığa iyi geliyor” dedi.

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