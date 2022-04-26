Kick Boks Avrupa Şampiyonu Ücan'ın gözü Dünya Kupası'nda İslam Ücan: “Kum torbası bulamıyordum boş gaz tüpü ile çalıştım”

Antalya’da 2021 yılında düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası şampiyonasında 81 kiloda şampiyon olan Batmanlı sporcu İslam Ücan, gözünü 12 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan 7. Uluslararası Dünya Kupası Şampiyonası’na dikti.

1955 Batman Belediye Spor Kulübü sporcusu olan İslam Ücan, çalışmalarına yoğun antrenmanlarla devam ediyor. 3 yıldır kick boksla uğraştığını anımsatan İslam Ücan, 3 sene önce okulda öğretmenlerinin teşviki ile başladığını ve çok çalışıp Avrupa şampiyonu olduğunu söyledi. Milli takım seçmelerinde şampiyon olup İtalya’ya gittiğini ve orada da Türkiye’yi çok iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Ücan, “İstanbul’da bu sene yapılacak dünya kupasına çok iyi hazırlanıp bayrağımızı dalgalandırmayı planlıyorum. Üç sene önce kick boksa başladığımda maddi imkansızlıktan dolayı kum torbası bulamayıp evde bulduğum içi boş gaz tüpünü tavana asıp onunla çalışıyordum. Sadece o gaz tüpüyle 1,5 sene boyunca çalıştım ve mekik, şınav ve barfiks çekerek bu maçlara hazırlandım. Buradan valimize, emniyet müdürümüze ve bana destek veren herkese çok teşekkür ederim” dedi.

1955 Batman Belediye Spor Kulüp Derneği Başkanı Burak Eren ise kick boks branşında yetiştirdikleri Ücan’ın bu spora gönül verdiğini ve kulüp bünyesinde yapılacak olan müsabakalara katılma isteğini görüp kendisine fırsat verdiklerini aktardı. Eren, “İslam, köyde ikamet ediyor ve çalışmalarını daha önce köyde devam ettiriyordu. Bu spora vermiş olduğu heves bizleri kayıtsız bırakmadı. Kendisine destek olduk. Kulübümüzde lisanslandırdık” şeklinde konuştu.



“Ücan, dereceye girerse İslami Olimpiyatlar'a gidecek”

12 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek olan dünya kupası yarışmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Eren, “ İslam, bu yarışmada dereceye girerse İslami Olimpiyatlara girmeye hak kazanacak. Bu da hem bizim için hem kulübümüz için büyük bir artıdır. Tabii ki diğer sporcularımızda olduğu gibi İslam’a da elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye de hazırız” diye konuştu.

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