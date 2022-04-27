Batman Teknokent’te son rötuşlar

Batman Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek Teknokent’in binasının tamamlanmasında sona gelindi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve Batman Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Yılmaz’ın, incelemelerde bulundukları Teknokent binası, yapılacak son rötuşlarla tamamlanacak.

Vali Hulusi Şahin, binanın içinde bulunan ofisler, laboratuvarlar, atölyeler ve binanın çevre düzenlemesi hakkında ayrıntılı bilgiler veren Teknokent inşaatından sorumlu yetkililere, Batman şehrine ve bölgeye önemli katkılar sunacak olan binanın eksikliklerinin en kısa sürede tamamlanması talimatı verdi.

Batman Teknokent binasının faaliyete geçmesinin bölgenin ve Türkiye’nin ARGE potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlayacağını belirten Rektör Demir, Batman Üniversitesi akademik personelinin yapmış olduğu bilimsel çalışmaların da ticarileşmesine olanak tanıyacağını söyledi.

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