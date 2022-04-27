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Batman'da metrekareye düşen 21 kilogram yağış çiftçiyi hem sevindirdi hem üzdü

DHA

Batman'da metrekareye düşen 21 kilogram yağış çiftçiyi hem sevindirdi hem üzdü


Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da uzun zamandır özellikle çiftçiler tarafından beklenen yağış, dün Batman Ovası'nda metrekareye 21 kilogram olarak düştü. Balpınar Beldesi'nde, içerisinde seraların da olduğu 200 dönümlük arazi zarar görürken, Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, "Son yağışlar mısır, pamuk ve sera alanlarına az oranda zarar verdi. Son yağışlarla birlikte tarlaların yüzde 80´i kurtulmuş oldu. Kuraklık endişesi ortadan kalktı. Keşke çiftçilerimiz ekili alanlarını sigortalayabilse. Maalesef Batman Ovası'nda ekili alanların yüzde 5´i bile sigortalı değil" dedi.
Batman'da yaklaşık 1 aydır özellikle çiftçilerin beklediği yağış, dün merkez ve ilçelerde etkisini gösterdi. Metrekareye 21 kilogram olarak düşen yağışla birlikte Balpınar Beldesi'nde, içinde seraların da olduğu 200 dönümlük ekili arazi zarar gördü. Burada çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, teknik ekibi ile Ziraat Odası yönetimi hasar gören arazilerde incelemelerde bulunarak hasar tespiti yaptı.
'KURAKLIK ENDİŞESİ ORTADAN KALKTI'
Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, çiftçilerin ekili alanlarının yüzde 5'inin bile sigortalı olmadığını ifade ederek, "Keşke çiftçilerimiz ekili alanlarını sigortalayabilse. Batman Ovası'nda metrekareye düşen 21 kilogram yağışın adeta bereket getirdi. Haftalardır beklediğimiz yağışların bayram arifesine kadar sürmesi bekleniyor. Geçen yıl kuraklık nedeniyle ürün kaybı yüzde 40 ile 80 arasındaydı. Son yağışlarla birlikte tarlaların yüzde 80´i kurtulmuş oldu. Kuraklık endişesi ortadan kalktı. Süne ve pas hastalığına karşı çiftçinin dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu. 
Balpınar Beldesi Yeniköy Mahallesi Muhtarı Osman Tapkan ise şunları söyledi:
"15'e yakın sera ve mısır ekili alan su altında kaldı. Yaklaşık 200 dönümlük alan son yağışlardan etkilendi. Yaklaşık 1 aydır yağmur yağmamıştı. Önceki gün yağan yağış herkesi sevindirdi ama bazı çiftçileri de zor durumda bıraktı. Tarım teşkilatı ile Ziraat Odası´ndan destek istedik. En azından zararlarımızın karşılanmasını istiyoruz." (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-04-27 19:36:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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