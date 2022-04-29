Batman’ın kadın futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor

3. ligde mücadele eden 1955 Batman Belediyespor Kadın Futbol Takımı 2. lig için namağlup bir şekilde mücadelesine devam ediyor.

1955 Batman Belediyespor Antrenörü Bilal Bakay, 5 takımdan oluşan 16 grup halinde mücadelelerine devam ettiklerini ve kendi gruplarında namağlup bir şekilde liderlik koltuğuna oturduklarını söyledi. Şampiyon olduktan sonra Playoff’a katılacaklarını ve 2. lige çıkmak için mücadelelerine devam edeceklerini ifade eden Bakay, “İyi ve genç bir takıma sahibiz. Takımın tamamı 14 15 yaşlarında ve Batmanlı kadınlardan oluşuyor. Bize olan desteklerinden dolayı başta Valimiz Hulusi Şahin Bey’e ve spor kulübü yöneticilerimize teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

1955 Batman Belediyespor'da 8 senedir oynayan Zeynep Kasım, 16 grup içerisinde kendi gruplarında namağlup olduklarını ve hedeflerinde şampiyonluk olduğunu belirtti. Kasım, “Bilal Bakay teknik direktörümüz. Kendisi bir hocadan daha fazlası. Takım ruhunu bizlere aşılayan başlıca isimlerden biri. Takımımızda bu şekilde birlik ve beraberlik olduğu sürece bu skor sayılarıyla devam edeceğimize canı gönülden inanıyorum. Takımımıza ve kulübümüze emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Büşra Dal ise, takımının namağlup bir şekilde şampiyon olacağını ileri sürdü. Takıma güvendiğini ifade eden Dal, “Biz yalnız bir takım değil aynı zamanda bir aileyiz. Valimiz ve belediye başkan vekilimiz Hulusi Şahin’e çok teşekkür ediyoruz, desteklerini hiç esirgemedi” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.