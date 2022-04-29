Batman'da eski kocası tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı

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Batman’da 2,5 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, 2,5 yıl önce kocası Lütfi M.'den boşanan Hatice Çelik (35) Şafak Mahallesi’nde bulunan Kinem Parkı'nda eski eşi tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ağır yaralanan kadına ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti. Durumu ağır olan kadın tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan eski kocanın yakalanması için polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı.

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