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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İHA

Batman merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Batman merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Emniyetinden yapılan açıklamada, Batman merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli şahsın göz altına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Batman Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker, polis ve sivil mahrem yapılanma faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi çalışmalarında, Batman merkezli toplam 3 ilde, 12 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 26 Nisan günü operasyon icra edilmiş, 12 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli Makamlara çıkarılan şüpheli şahıslardan; 3'ü serbest bırakılmış, 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şahıs ise tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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