Batman’da petrol kuyusu hırsızları suçüstü yakalandı

Batman'ın Karayün köyünde motosiklet ile TPAO kuyusuna ait fens telleri ve trafo yağı çaldığı tespit edilen 2 kişi jandarma ekiplerince suç üst yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Batman ili merkez ilçesi Karayün Köyünde 26 Nisan 2022 tarihinde merkez ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında TPAO kuyusuna ait fens tellerinin motosikletli 2 şüpheli şahıs tarafından kesilmiş olduğu tespit edilmiştir. Yapılan fiziki takip neticesinde E.D. ve E.M. isimli şahıslar fens tellerini keserek bakır tel ve trafo yağını çaldığı esnada suçüstü yakalanmış olup, ele geçirilen malzemeler TPAO yetkililerine teslim edilmiştir. Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.D. ve E.M., hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.