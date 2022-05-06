Raybüs treninin ilk yolcuları Batman’da karanfillerle karşılandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Raybüs treninin ilk yolcuları Batman’da karanfillerle karşılandı

İHA

Raybüs treninin ilk yolcuları Batman’da karanfillerle karşılandı

– BatmanDiyarbakır arası bölgesel trenlerdeki konforun daha fazla artırılması amacıyla dört vagonlu 262 yolcu kapasitesine sahip Raybüs tren seferi başladı. İlk seferin yolcuları Batman’da karanfillerle karşılandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından dün müjdelenen Raybüs treni ile Diyarbakır’dan Batman tren garına gelen ilk yolcular, davul zurna ile karşılanırken, inen yolculara Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Akif Gür ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından karanfillerle karşılandı.
Yolcuların Raybüs treninden inmesinin ardından protokol üyeleri trende incelemede bulundu. Raybüs treninde basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Şahin, Raybüs vasıtasıyla tren yolculuğunda kalitenin artığını belirti. Raybüs treninin Batman’a hayırlı olmasını temenni eden Vali Şahin, “Hep birlikte Batman kamuoyunun dört gözle beklediği Raybüs seferlerinin ilkini beraberce karşılamış olduk. BatmanDiyarbakır arasında çok büyük bir yolcu sirkülasyonu var. Böyle bir faaliyetin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın yolcu kapasitesi açısından da faydalı olacağını biz defalarca ifade etmiştik. Aslında an itibariyle eskisinden kapasite artırımı ya da sefer sayısı artmış değil, kalite artmış oldu. Bundan sonra tren sektörü ile beraber yolcu kapasitesinin de, sefer sayısının da kaliteye bağlı olarak artacağını bekliyoruz. Aynı zamanda yolculuk süresinin de azalmasını bekliyoruz” dedi.

“Alt ya da üst geçitler marifeti ile bir rahatlamada Devlet Demir Yolları'ndan bekliyoruz”
Bunun için bazı alt yapı çalışmaları gerektiğini aktaran Vali Şahin, “Bu konuda genel müdürlüğümüzün çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Batman kamuoyu olarak beklentimiz, şehrin içerisinde çok sayıda geçiş noktaları var. Bu geçiş noktaları Batman’ı zorluyor. Bu konuda alt ya da üst geçitler marifeti ile bir rahatlamada Devlet Demir Yolları'ndan bekliyoruz. Bu hususta da çalışmalar var. Belde Mahallesi’nde kamuoyunu çok meşgul eden bir geçiş sorunu var. TCDD Bölge Müdürlüğü ile yazışmalar ve görüşmeler yaptık. Sonunda şöyle noktaya ulaştık. Tüm masrafını Batman Belediyesi olarak biz üstleneceğiz. Burada kontrolü bir hemzemin geçidi maliyetlerini ve personel istihdamını da belediye üstlenmek koşuluyla Genel Müdürlüğümüz müsaade edecek ve biz de bunu kısa zaman içerisinde yapıp vatandaşımızı rahatlatacağız. Ben bu güzel hizmeti Batman’a kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Genel Müdürümüze ve çok emeği gecen milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah nice güzel hizmetleri Batman elde edecektir” dedi.
Batman ve Diyarbakır’ın Raybüs treni ile güzel bir hizmete kavuştuğunu ifade eden AK Parti Batman milletvekili Ziver Özdemir, “Bugün Batmanlılar adına beklediğimiz güzel bir gün. 2019’dan bugüne takip etiğimiz bir süreçti. BatmanDiyarbakır arası vatandaşımızın konforlu, hızlı ve rahat bir yolculuk yapması için özelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızdan ve Genel Müdürlüğümüzden ısrarla vatandaşımızın talebi doğrultusunda istediğimiz güzel bir hizmettir. Elhamdülillah Batman ve Diyarbakır, bu güzel hizmete kavuşmuş oldu” diye konuştu.
Raybüs dizel tren setinin 262 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten TCDD taşımacılık AŞ, 5. Bölge Müdürü Muzaffer Koç da, “Raybüs adlandırdığımız dizel tren seferimizin Batman’a ilk gelişini karşılamada bulunuyoruz. Dizel tren setimiz 262 yolcu kapasiteli, kendinden iklimlendirme, anons sitemi ve ergonomik konforlu yolculuk temin etmek için DiyarbakırBatman arası seferlerine başladı. Karşılıklı iki seferimiz olacaktır” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Batman garı önünde kurdele kesimi gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da bir evi soyarak para ve altınları çalan hırsız, JASAT ekiplerinden kaçamadı
YEREL HABERLER Batman’da bir evi soyarak para ve altınları çalan ...
Batman’da petrol kuyusu hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da petrol kuyusu hırsızları suçüstü yakalandı
Doğu ve Güneydoğuda teröristlerden arındırılan dağlar, vatandaşların geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğuda teröristlerden arındırılan ...
Batman’da yağış cadde ve sokakları göle çevirdi Yağıştan dolayı iş yerleri ve evleri su bastı
YEREL HABERLER Batman’da yağış cadde ve sokakları göle ...
Kumbaralarında biriktirdikleri bisiklet paralarını inşaatı devam eden camiye bağışladılar
YEREL HABERLER Kumbaralarında biriktirdikleri bisiklet paralarını ...
Havalar ısındı, göçerlerin zorlu yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Havalar ısındı, göçerlerin zorlu yolculuğu başladı
Batman'da hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da hafif ticari araç, elektrik direğine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.