Bitki topladıkları arazide dolu nedeniyle mahsur kaldılar 

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Sayım ÖZMEN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Sason ilçesinde, araziye bitki toplamaya giden ve dolu nedeniyle araçlarında mahsur kalan grup, güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.

Sason-Kozluk bağlantı yolu üzerindeki araziye bir grup, otomobille geldi. Burada bitki toplayanlar, aniden bastıran doluya yakalandı. Gruptakiler, kısa sürede bembeyaz olan bölgeden otomobilleriyle çıkamadı. Grubun yardımına Harami Geçidi noktasında görev yapan güvenlik korucuları yetişti. Korucular, grubun bölgeden güvenli alana gelmesini sağladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman / Sason Sayım ÖZMEN

2022-05-07 17:03:01



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