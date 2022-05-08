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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fedakar anne 25 yıldır tek başına çocukları için mücadele ediyor

İHA

Fedakar anne 25 yıldır tek başına çocukları için mücadele ediyor

Batman’da 25 yıl önce eşiyle boşanan ve çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Remziye Karadoğan, çocuklarının gelecekleri için 25 yıldır tek başına mücadele ediyor.
Batman’da yaşayan fedakar anne 60 yaşındaki Remziye Karadoğan, eşinden boşandıktan sonra çocuklarının tüm sorumluluklarını üstlendi. 25 yıldır tandırda ekmek pişirip satarak geçimini sağlayan Karadoğan, 7 çocuğuna bakıp okutuyor. Günde 10 tandır ekmek yapıp sattıklarını belirten Karadoğan, “Tek başına mücadele ediyorum. Para kazanıyorum. Çocuklarıma bakıyorum, okutuyorum. 25 senedir tek başıma çocuklarıma bakıyorum” dedi.

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