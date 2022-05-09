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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hande Yener Batman Petrolspor’un şampiyonluk kutlamaları için sahneye çıktı

İHA

Hande Yener Batman Petrolspor’un şampiyonluk kutlamaları için sahneye çıktı

Ünlü sanatçı Hande Yener, Batman Petrolspor’un şampiyonluk kutlamaları için sahneye çıktı. 62 Yıllık kulüp olan Batman Petrolspor, 26 yıl aradan sonra 3. Lig’de şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonluk kutlamalarında ünlü sanatçı Hande Yener sahne aldı. 10 binlerin katıldığı kutlamada Yener, en sevilen şarkılarıyla Batmanlıları coşturdu. Konser öncesi Batman Petrolspor oyuncuları tek tek anons edilerek taraftarlarıyla selamlaştı. Batman Valisi Hulusi Şahin bu sezon gol kıralı olan forvet oyuncusu Aykut Çift’e hediye takdim etti. Sahnede seyircisi önünde bir kez daha şampiyonluk kupasını kaldıran Batman Petrolspor oyuncuları geceye renk kattı. En son 199697 futbol sezonunda 3. Lig’de şampiyon olan ve 16 yıldır da 2. Lig’den düşen Petrolspor, uzun yıllar sonra kupa heyecanı yaşadı. Batman Petrolspor, sezonun son maçında rakibi Arnavutköy’ü de devirerek, 74 puanla ligi tamamladı. Açıklamalarda bulunan Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Petrolspor’un 2019 yılında haciz ve icralarla boğuştuğunu ligde ise durumunun çok kötü olduğunu ifade etti.
Şahin, “Tabiri caizse uçan kuşa borcu vardı. Kapısında hacizler, icraların haddi hesabı yoktu ve o kara günlerde bölgesel lige düşme tehlikesi ile karşı karşıya olan 62 yıllık o koca çınar Abdulvahap Akbaş adındaki sessiz kahraman sayesinde bugün buraya geldi. Batman Petrolspora bir sms’i bile fazla görenler Abdulvahap Akbaş’ın emeğini küçümseyemezler. Hadleri de değildir. Biz geçen sene ta Mayıs ayının başında bugünleri planladık. Bu yönetim planladı. Bugün Rabbime hamd olsun ki bu 10 binleri bu meydanda toplayan bu büyük başarıyı elde ettik” diye konuştu.
Kırmızı Beyaz renklere gönül veren bu yolda yıllarca başarı bekleyen Batman halkının özlemi olan şampiyonluğun hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Batman Petrolspor kulüp başkanı Abdulvahap Akbaş, “Çok değerli Batman halkı 26 yıldır özlemle beklenen şampiyonluk için şu anda huzurunuzda bulunan çok kıymetli kaliteli, karakterli futbolcularımız, teknik heyetimiz Batman halkına hediye etmiştir” dedi.
Batman şehrinin hem lokasyon olarak hem sosyal ve kültürel olarak çok önemli bir yerde olduğunu aktaran Batman Petrolspor teknik direktör Zafer Hızarcı ise “Batman Petrolspor Batman şehrinin içinde bulunduğu imkânlar ve şartlar olarak bir üst ligleri çok kolay yakalayabilecek imkânlara ve şartlara sahip. Bu yüzden bu 26 yıllık özlemi dindirdik ve bir üst lige çıktık. Bundan sonra inşallah istediğiniz en iyi yerlerde olursunuz. Sizlerde bu sevgi bu sahiplenme olduğu sürece özellikle gönülden ve koşulsuzca sahiplenme olduğu sürece istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz” dedi.
Batman Valisi Hulusi Şahin, konser sonrası sahnede başarılı sanatçı Hande Yener’e üstünde ismi yazılan 72 numaralı Batman Petrolspor forması ve atkısını hediye etti.
Batman fuar alanında düzenlenen etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Petrolspor yönetim üyeleri, teknik heyeti, oyuncuları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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