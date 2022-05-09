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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da Nisan ayında 623 olay aydınlatıldı

İHA

Batman’da Nisan ayında 623 olay aydınlatıldı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Nisan ayında yürütülen çalışmalarda 767 olaydan 623'ünün aydınlatıldığını ve 796 şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini belirtti.
Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Nisan ayında asayişe müessir hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama, genel güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması, cinsel taciz, cinsel saldırı olayları başta olmak üzere yapılan çalışmalarda meydana gelen 767 olaydan 623 olayın aydınlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "796 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, 144 olayın ise aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Yürütülen çalışmalarda 13 adet ruhsatsız tabanca, 218 adet fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kuru sıkı silah, 4 bin 318 gram uyuşturucu madde, 1 adet sigaramatik, 626 adet kumar oynatılan pul, 25 deste iskambil kağıdı, 4 adet dövüş horozu, 2 bin 200 TL kumardan elde edilen para, 8 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı cep telefonu, 25 adet çalıntı elektrik sigortası, 1 adet çalıntı klima motoru, 80 metre çalıntı elektrik kablosu ve 6 adet bıçak ele geçirildi" denildi.

İş yerlerine para cezası
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile yasa dışı iş yapan iş yerlerine para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:
"125 iş yerine yapılan denetimlerde 8 iş yerine ‘kumar oynanması için yer ve imkân sağlama’ suçundan adli işlem başlatılırken, 36 şahsa toplam 65 bin 484 TL idari para cezası kesildi. Kentte günü birlik kiralık dairelere yönelik sürdürülen denetimlerde 7 kiralık daire sahibine 187 bin 502 lira ceza kesildi. Asayiş şube ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan 142 şahıs yakalanırken, 43 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 99 kişi ise adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan Batman’da kayıp şahıs olarak aranan 28 kişiden 27’si bulunarak gerekli işlemleri yapıldı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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