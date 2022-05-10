Batman’da uzun namlulu silahlı kavga: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman kent merkezinde iki grup arasında uzun namlulu silahlarında kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Kültür Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan kavgada uzun namlulu silahlar kullanıldı. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralanan şahıs olay yerinden kaçtığı belirtildi. Silahların çekildiği olay yerinde bulunan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı. Silahlardan seken kurşunlar çevredeki araçlara zarar verirken, olay yerine intikal eden polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.