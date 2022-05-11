Batman’da aranan 100 şahıs yakalandı, 20'si tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da aranan 100 şahıs yakalandı, 20'si tutuklandı

İHA

Batman’da aranan 100 şahıs yakalandı, 20'si tutuklandı

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan farklı mahkemeler tarafından çıkarılmış yakalama kararı olan 100 şüpheli şahıs yapılan ayrı operasyonlarla yakalandı. Şahıslardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde 130 Nisan tarihleri arasında, “karşılıksız çek işlemi”, “ruhsatsız ateşli silah taşıma ve bulundurma”, “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma”, “hırsızlık”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “karşılıksız yararlanma”, “tehdit”, “dolandırıcılık” ve “bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama” suçlarından değişik mahkemeler tarafından çıkarılmış yakalama kararı olan 100 şüpheli şahıs farklı zamanlarda yapılan ayrı operasyonlar neticesinde yakalandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan 20'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği, 80 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da Nisan ayında 30 bin kişi uçtu
YEREL HABERLER Batman'da Nisan ayında 30 bin kişi uçtu
Jandarma tarafından öğrencilere, trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Jandarma tarafından öğrencilere, trafik eğitimi ...
Atık malzemelerden okula kütüphane
YEREL HABERLER Atık malzemelerden okula kütüphane
15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan kadının hayatı kabusa döndü
YEREL HABERLER 15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan kadının ...
Batman’da uzun namlulu silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da uzun namlulu silahlı kavga: 1 yaralı
Batman’da otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Batman’da otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun ...
Batman’da Nisan ayında 623 olay aydınlatıldı
YEREL HABERLER Batman’da Nisan ayında 623 olay aydınlatıldı
Batman Petrolspor şampiyonluğu Hande Yener konseriyle kutladı
YEREL HABERLER Batman Petrolspor şampiyonluğu Hande Yener konseriyle ...
‘Ağlayan Gelinler’den görsel şölen Fotoğraf tutkunları ‘Ağlayan Gelinler’ için 2 bin rakımlı dağın yolunu tuttu
YEREL HABERLER ‘Ağlayan Gelinler’den görsel şölen Fotoğraf ...
Hande Yener Batman Petrolspor’un şampiyonluk kutlamaları için sahneye çıktı
YEREL HABERLER Hande Yener Batman Petrolspor’un şampiyonluk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.