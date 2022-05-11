Batman'da Nisan ayında 30 bin kişi uçtu

Batman Havalimanı’nda Nisan ayında iç hat yolcu trafiğinin 30 bin 889 olduğu bildirildi.
Batman Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, "Havalimanında Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 30 bin 889 olduğu belirtildi. Nisan ayında inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 232’ye ulaştı. Yük trafiği ise Nisan ayında toplamda 291 ton oldu. Dört aylık (OcakNisan) dönemde ise Batman Havalimanı’nda yolcu trafiği 135 bin 610, uçak trafiği 912, yük trafiği ise bin 228 ton olarak gerçekleşti” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.