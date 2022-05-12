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Atık malzemeler değerlendirilerek kütüphaneye dönüştürüldü Öğrenciler atık malzemelerden kütüphanelerini kurdu

İHA

Atık malzemeler değerlendirilerek kütüphaneye dönüştürüldü Öğrenciler atık malzemelerden kütüphanelerini kurdu

Batman'ın Sason ilçesi Yunus Emre İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Çevre Dostu Okul projesi çerçevesinde atık malzemelerden okullarına yeni kütüphane kazandırdı.
Sason Yunus Emre İlkokulu öğretmenleri, yeni faaliyete geçen okullarına yeni bir kütüphane kazandırmak ve öğrencilerine çevre bilincini aşılamak amacıyla evlerinde veya okullarında kullanılmayan malzemelerden raf, masa ve kitaplıklar oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesine destek sunmak amacıyla yeni faaliyete geçen okullarına atık durumda olan malzemelerden okullarına çevre dostu bir kütüphane kazandırdıklarını belirten Oku Müdürü Mehmet İrfan Altun, “Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın ülke genelinde başlatmış olduğu sıfır atık projesi dahilinde biz de öğrencilerimiz ile birlikte atık durumda, kullanılmayan malzemelerden okulumuza kütüphane yaptık. Okumayı öğrencilerimiz için eğlenceli hale geçirmeye çalıştık. Öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte atık durumda olan malzemelerden raflar, masalar ve oturaklar yaptılar. Çocuklarımız, şu anda atık malzemelerden yaptığımız kütüphanede öğretmenleri ile birlikte hoş vakit geçirerek kitaplarını okuyor” dedi.

“Malzemeleri çöp yerine, geri dönüşüm kutularına atalım”
Geri dönüşümün çok önemli olduğunu belirten Yunus Emre İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ezgi Sargık, “Geri dönüşüm bizim için çok önemli. Biz de sınıfça geri dönüşüm malzemelerini kullanarak kütüphaneye oturaklar yaptık. Plastik, kağıt ve benzeri malzemeleri doğaya atmak yerine geri dönüşüm kutularına atalım. Türkiye'nin 5 katı büyüklüğünde plastik şişe atığı var. Bu atık bizlerin yüzünden oluştu. Bunu düzeltebiliriz. Çöplerimizi geri dönüşüm kutularına atarak dünyamızı koruyalım. Biz de okul olarak geri dönüşüm malzemelerinden okulumuza bir kütüphane kazandırdık. Yaptığımız bu kütüphane okul ekonomisinde de yardımcı oldu” diye konuştu.

“Okulumuza atık malzemelerden kütüphane yaparak ekonomik katkı sağladık”
Okulun 4. sınıf öğrencilerden Altan Malgir ise “Kütüphanemiz çok güzel oldu. Kullanılmayan malzemeleri kullanarak okulumuza bir kütüphane yaptık. Hem geri dönüşüme hem de okulumuzun bütçesine katkı sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.
Atık malzemelerden yaptıkları kütüphaneyi faaliyete geçiren okulun öğretmen ve öğrencileri, kütüphanede keyifli vakit geçirerek kitap okudu.

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