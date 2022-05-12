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Batman'da 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köyün enerjisi kesildi

DHA

Batman'da 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köyün enerjisi kesildi


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN merkeze bağlı Yakıtlı köyünde, 74 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün talimatıyla verilen 'ücretsiz elektrik' uygulaması sona erdi. Köylüler, karara tepki gösterirken, TPAO Batman Bölge Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, "Köyde hane sayısı gün geçtikçe katbekat artmakta ve bu durum enerji kapasitemizi zorlayarak bazı kuyularımızın stop etmesine sebebiyet vermektedir" denildi.
Türkiye'de 1948 yılında ilk petrol üretiminin gerçekleştiği Raman Dağı'ndaki petrol kuyuları ile iç içe olan Yakıtlı köyüne, ücretsiz elektrik verilmeye başlandı. Kuyuların açılışını yapan dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün talimatı ile başlayan 'ücretsiz elektrik' uygulaması, 74 yıl sonra sonlandırıldı. Konuyla ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda 3035 haneye çıkan köyde kullanılan enerjinin maliyetinin yıllık 5 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi. Açıklamada "Kullanılan bu enerjinin TPAO tarafından karşılanması nedeniyle köyde hane sayısı gün geçtikçe katbekat artmakta ve bu durum enerji kapasitemizi zorlayarak bazı kuyularımızın stop etmesine sebebiyet vermektedir" denildi.
'KENDİLERİNE DEFAATLE SÖYLENMİŞTİR'
Köylülerin mağdur edilmediği belirtilen açıklamada, "Ayrıca ilgili kanun gereğince TPAO tarafından Yakıtlı köyünün elektrik enerjisinin karşılanması kanunen mümkün olmadığı gibi İş Güvenliği Kanunu'nca da çok büyük yasal sorumluluklar getirmektedir. Son 6 ayda Yakıtlı köyü sakinleri ve enerji şirketi yetkililerinin de katıldığı toplantılar neticesinde köy sakinlerinin enerji şirketine dilekçe ile abonelik başvurusu yapmaları gerektiği, kendilerine defaatle söylenmiştir ve bu süreç içerisinde köy sakinleri mağdur edilmemiştir. Hatta enerji şirketinden sağlanacak yeni enerji için nakil hatlarının köye kadar TPAO tarafından çekilmesi dahi üstlenilmiştir" ifadelerini kullandı. Kararın ardından köylüler, duruma tepki gösterdi.
'55 YIL ÖNCE SEÇMEN SAYISI 365'Tİ'
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kendilerine imkan sağlandığını, şimdiyse bunun ellerinden alındığını belirten Yakıtlı köyü muhtarı Abdulsamet Gezici, 55 yıl önce başka illerden gelip kuyuda çalışanlar ve aileleriyle birlikte köyde 70 hanenin bulunduğu, sadece seçmen sayısının o dönem 365 olduğunu söyledi. Gezici, "Petrol çıkınca köyümüze müjdelerle gelen İnönü, o tarihlerde ilkokul yaptırdı. Köyümüzü, önce Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) ardından da TPAO, 'kardeş köy' ilan etti. 1950 yılında 5 derslikli ilkokuldan mezun olanlar, daha sonra petrol mühendisi oldu. Ben de bu okuldan mezun olup, TPAO'da çalıştım. MTA'dan sonra TPAO Genel Müdürlüğü ile bakanlık görevini sürdüren Korkut Özal da köyümüzün TPAO'nun imkanlarından yararlandırılması için dönemin yetkililerine talimat vermişti. 55 yıl önce köyümüzde sadece seçmen sayısı 365'ti. Şimdilerde hane sayımız 12. Yıllardır TPAO ile iç içeyiz. Hiçbir sorunumuz olmadı. Şimdi de köyümüze verilen enerjinin kesilmesine anlam veremiyoruz" dedi.
'KUYULARA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'
Köylülerden Abdulhakim Akman da köyde oturanların çoğunun TPAO emeklisi olduğunu belirterek, "Köyümüzde kalanların sayısı, iki elin parmak sayısını geçmiyor. TPAO'ya kabarık bir elektrik faturası da çıkardığımız iddialarına da katılmıyoruz. Halen günde 8 bin varil petrolün üretildiği kuyulara gözümüz gibi bakıyoruz. En ufak bir arızada TPAO yetkililerini uyarıyoruz. Petrolün tarlalara akmasını da engelliyoruz. Kardeş köye bu yapılmamalı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-05-12 10:54:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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