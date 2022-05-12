Özel çocuklar ‘Engelliler Haftası’nda ektiklerini biçerek parti verdi

Batman Üniversitesi ile Renkli Eller Otizmliler Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 hafta önce topraklı ve hidroponik serada sebze fidesi diken engelli öğrenciler, 1016 Mayıs Engelliler Haftası’nda diktikleri sebzelerin ilk mahsulünü alarak çiğköfte partisi düzenledi.

Özel öğrenciler, “Üretim engel tanımaz” sloganı ile hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Batı Raman Kampüsü’nde oluşturulan özel öğrenciler bitki akademisi uygulama alanında yeşil soğan, marul, maydanoz, çilek, domates, biber ve patlıcan fidesini toprakla buluşturdu. Haftanın iki günü diktikleri fideleri sulamaya gelen öğrenciler, 3 haftanın sonunda diktikleri sebzelerden marul, yeşil soğan ve maydanoz hasadı yaptı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, üniversite olarak özel öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk projelerine her türlü destek verdiklerini söyledi. Yerin örnek tarım uygulama alanı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cebe, “Özel öğrencilerimize yönelik hayata geçirdiğimiz proje çerçevesinde öğrenciler, 3 hafta önce fidanları toprakla buluşturmuştu. Engelliler Haftası’nda da diktiklerinin meyvelerini almaya geldiler, diktiklerini hasat ettiler. Biz, engelli, engelsiz büyük bir aileyiz, hayatı birlikte paylaşıyoruz. Dileğimiz engelli, engelsiz hepimizin mutlu olduğu bir hayattır. Engelleri ancak hep birlikte aşabiliriz” dedi.

Proje koordinatörü öğretim görevlisi Esra Okudur ise, özel öğrencilerin hem Doğu ve Güneydoğuda kurulan ilk hidroponik serada topraksız tarım, hem de topraklı alanda da fide dikimi yaptıklarını ifade etti.

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