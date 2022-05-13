Batman'da öğrencilere trafik eğitimi

Batman'ın Sason ilçesinde polis trafik ekipleri tarafından Trafik Haftası dahilinde Çilekli İstiklal İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere trafik kuralları, servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve yayaların uyması gereken kurallar ile ilgili eğitim verildi.

Sason İstiklal İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen polis trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığı, 713 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası çerçevesinde 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosunun etkin olarak anlatılması, trafik güvenliği bünyesinde yürütülen faaliyetlere toplumsal desteği artırmak, bilgilendirme, bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak, örnek teşkil edecek davranışları artırmak amacıyla trafik ekipleri aracılığıyla öğrencilere konu ile ilgili bilgi aktardı. Yapılan bilgilendirme çalışmalarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan ekipler, öğrencilere düdük, şapka ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

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