Batman'da öğrencilere trafik eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da öğrencilere trafik eğitimi

İHA

Batman'da öğrencilere trafik eğitimi

Batman'ın Sason ilçesinde polis trafik ekipleri tarafından Trafik Haftası dahilinde Çilekli İstiklal İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere trafik kuralları, servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve yayaların uyması gereken kurallar ile ilgili eğitim verildi.
Sason İstiklal İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen polis trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığı, 713 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası çerçevesinde 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosunun etkin olarak anlatılması, trafik güvenliği bünyesinde yürütülen faaliyetlere toplumsal desteği artırmak, bilgilendirme, bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak, örnek teşkil edecek davranışları artırmak amacıyla trafik ekipleri aracılığıyla öğrencilere konu ile ilgili bilgi aktardı. Yapılan bilgilendirme çalışmalarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan ekipler, öğrencilere düdük, şapka ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da 200 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Batman’da 200 küçükbaş hayvan telef oldu
Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi
YEREL HABERLER Ayağına batan çivili tahta ile hastaneye getirildi
İHA muhabiri Arslan, öğrencilere kariyerini anlattı
YEREL HABERLER İHA muhabiri Arslan, öğrencilere kariyerini anlattı
Özel çocuklar ‘Engelliler Haftası’nda ektiklerini biçerek parti verdi
YEREL HABERLER Özel çocuklar ‘Engelliler Haftası’nda ektiklerini ...
Batman'da 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köyün enerjisi kesildi
YEREL HABERLER Batman'da 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köyün ...
Atık malzemeler değerlendirilerek kütüphaneye dönüştürüldü Öğrenciler atık malzemelerden kütüphanelerini kurdu
YEREL HABERLER Atık malzemeler değerlendirilerek kütüphaneye ...
Batman'da Nisan ayında 30 bin kişi uçtu
YEREL HABERLER Batman'da Nisan ayında 30 bin kişi uçtu
Batman’da aranan 100 şahıs yakalandı, 20'si tutuklandı
YEREL HABERLER Batman’da aranan 100 şahıs yakalandı, 20'si ...
Jandarma tarafından öğrencilere, trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Jandarma tarafından öğrencilere, trafik eğitimi ...
Atık malzemelerden okula kütüphane
YEREL HABERLER Atık malzemelerden okula kütüphane

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.