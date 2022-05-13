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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da İslam'ın Türk işaret diliyle anlatıldığı proje tanıtıldı

İHA

Batman'da İslam'ın Türk işaret diliyle anlatıldığı proje tanıtıldı

– Batman’da işitme engellilere yönelik Türk işaret diliyle İslam'ın anlatıldığı TİDİSLAM (Türk İşaret Dilinde İslam) Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.
Dini kelimeler ve anlamları, İslam'a dair temel bilgiler, Peygamber Efendimizin hayatı, Türk işaret dili ile Kur'anı Kerim mealinin yer aldığı TİDİSLAM Projesi'nin tanıtım programına Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Müftüsü Nihat Kök, siyasi parti temsilcileri, STK yetkilileri ile işitme engelli vatandaşlar katıldı. Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Vali Şahin, Batman’da 3,5 seneyi aşan görev süresi boyunca çok sayıda projeye dahil olma fırsatı bulduğunu söyledi. Bir kısmının geçmişten başladığını ve kendisinin devam ettiğini, bir kısmının da başlangıcının kendisine nasip olduğunu aktaran Vali Şahin, “Bu proje, beni duygulandırdı, beni etkiledi ve tamamlanması için gayret ettim. Enteresan bir şekilde devamlı engellerle karşılaştım. Hayırlı işlere şeytan çok bulaşırmış. Görev süremin birkaç gününe geldiğim şu günlerde bu projenin artık hayata geçtiğini görebileceğim. Çok kıymetli buluyorum bu programı, bu projeyi. İşitme engelli kardeşlerimizin kavramlarında eksiklikler var. Çünkü biz bu kavramları onlara öğretmemişiz. Bununla ilgili yeterli bilgiler yok. İşte bu proje o eksikliği tamamlamak için ortaya gelmiş bir proje” dedi.
Vali Şahin, “Ama hala Türk işaret diline çevrilmemiş olan Kur'anı Kerim’in mealinin tamamlanmasıdır. Bunun tamamlanması için kavramlara ihtiyaç var. Bu yolculuk daha yeni başladı. Bu yolculuğa her bir Müslüman fert olarak hepimizin sahip çıkması gerekir. Ve bu başlangıcı yapmış olduğumuz projenin 3’üncü, 4’üncü, 5’inci etaplarının sadece Batman'da değil, belki Ankara'da, İstanbul'da, başka yerlerde bu kavram zenginliğini oluşturarak devam ettirilmesi gerekir. Nihai hedefimiz olan Kur'anı Kerim’i artık son çevrilmemiş lisan olan işaret diline çevrilmesi hedefine ulaşalım. Bütün hedefimiz bu" diye konuştu.
Program sonunda Vali Şahin, projeyi hazırlayanlara plaket taktim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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