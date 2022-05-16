Batman’da Eneliler Haftası düzenlenen programla kutlandı

Batman'ın Sason ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri tarafından 1016 Mayıs Engelliler Haftası dahilinde engelli bireylerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorluklara dikkat çekmek ve onları anlamak için program düzenlendi.

Yunus Emre Konferans Salonu’nda düzenlenen program, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sunuculuğunu 6. Sınıf öğrencisi Nisanur Aktaş'ın yaptığı programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Yunus Emre Ortaokulu Psikolojik Danışman ve Rehberlik öğretmeni Esra Andız tarafından yapıldı. Konuşmasında, her yıl, Mayıs ayının 1016 tarihleri arasında kutlanan ve Birleşmiş Milletlere üye olan 156 ülkede aynı tarihlerde başlayan Engelliler Haftası, farkındalığı artırmayı amaçlandığını belirten Andız, Engelliler Haftası süresince engellilerin sorunları ve engellilerin eğitimi gibi konuların üstünde durulması gerektiğini söyledi. Konuşmanın ardından engeli bireylerin normal hayatta karşılaştığı sorunları konuşmak üzere kürsüye davet edilen Gazi Servet Çiftçi, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Kutlama programına Sason Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şirin Kızmaz, Yücebağ güvenlik korucuları dernek Başkanı Yunus Bozkurt, Okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın sonunda oyunlarda yer alan ve şiir okuyan öğrencilere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şirin Kızmaz tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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