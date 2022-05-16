Batman'da sağanak ve dolu, ekili alanları vurdu



Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, şiddetli rüzgarla etkili olan sağanak ve dolu, 2 ilçe ve kırsal mahallelerde 100 dönüm tarım alanında zarara yol açtı; bazı ağaçlar kökünden söküldü.

Batman kırsalı ile Kozluk ve Beşiri ilçelerinde, dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kozluk ilçesine bağlı Koçaklar köyünde buğday, arpa, mercimek, fıstık ve üzüm ekili olan 100 dönümlük alan zarar gördü. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü, bazı bahçelerin de duvarları yıkıldı.

Koçaklar köyünden Sıddık Aydın, bahçelerinde ciddi zarar olduğunu belirterek, "Dolunun bahçelere ne kadar büyük hasar verdiğini sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gördük. Köyde 30 dekarlık üzüm bahçesinde yaklaşık 400 bin TL hasar var. Buğday, yonca ve arpada da ciddi bir hasar oluştu. Diğer ekili alanlarda da büyük hasar var. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinden hasar tespit çalışması yapmalarını istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-05-16 17:48:11



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