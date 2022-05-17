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Savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna’ya Sason çileği Ukrayna’dan Sason çileğine talep Organik Sason çileğinde yılın ilk hasadı başladı

İHA

Savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna’ya Sason çileği Ukrayna’dan Sason çileğine talep Organik Sason çileğinde yılın ilk hasadı başladı

Batman'ın Sason ilçesinde tütüne alternatif olarak 2011 yılında devlet desteği ile ilçede ekimine başlanan ve her geçen yıl yaygınlaştırılan Sason çileğinin ilk hasadına başlandı. Tescilli Sasın çileği, savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna'ya da ihraç edilecek.
İlçede organik olarak yetiştirilen rengiyle göze hitap eden, kokusuyla da iştah kabartan meşhur Sason çileği tezgahlarda kilosu 11 TL’den, kasa halinde ise 50 TL’den yerini aldı. Köylerde yaşayan vatandaşların önemli geçim kaynakları arasında olan Sason çileğinin, 8 ay boyunca üretiminin devam etmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl coğrafi işaret tescil belgesi alarak markalaşan Sason çileğinin ilk hasadını Batman ve çevre illerine satış yapıldığını belirten çilek üreticisi Hüseyin Bayındır, “Bu yıl 12 Mayıs’ta yılın ilk hasadına başladık. İlk ürünleri Siirt, Malatya, Gaziantep, Van, Muş ve diğer çevre illere göndererek satışını yapıyoruz. Daha sonra ki günlerde ürün artıkça diğer illere ve yurt dışına satışa gönderiyoruz. Savaş bölgesi olduğu halde şu anda Sason çileğine Ukrayna’da talep geldi. Şu anda Devlet desteği yüzde 70 civarındadır. Bu çileğimiz tamamen organik olarak yetiştiriliyor. Hiç bir şekilde kimyasal madde kullanmıyoruz. Çiçeklerimiz duble çilek dediğimiz sofralık çilektir. Devlet desteğinin her yıl yapılmasını istiyoruz. Bu bahçelerde sadece üreticiler kazanmıyor, çevrede bulunan işsiz gençlerde buralarda çalışarak ailelerine ekonomik destek sağlayabiliyorlar” dedi.

“Sason çileği savaş bölgesi Ukrayna ve Rusya’ya ihraç edilecek”
Sason çileğinin yüzlerce işsiz gence de istihdam sağladığını belirten çilek üreticisi Mehmet Bayındır,”2022 yılın ilk çilek hasadına başladık. İlk başlarda yeterli yağış yoktu ama daha sonra yeterince yağış geldi. Üreticilerimiz artık hasada başladı. Birçok ailenin geçimi bu çilek sayesinde oluyor. Bazı çiftçilerimiz çevre köylerden işçi getirip tarlalarda çalıştırıyor. Birçok işsiz genç de bu hasatlar sayesinde ailesine yardımcı oluyor. Geçtiğimiz günlerde öğrencilerde gelip bu tarlalarda çalışarak kendi harçlıklarını çıkartmışlar. Bu ilk hasadı çevre illere gönderiyoruz. Daha sonra yurt dışına ihraç ediyoruz. Sason çileği savaş bölgesi Ukrayna ve Rusya’ya kadar gönderiliyor. Aroması yüksek Sason çileğine çilek merkezi olarak bilinen Mersin’den bile talep var. Biz, Mereto eteklerinde yetiştirdiğimiz çilekleri Antalya ve Mersin'e de gönderiyoruz. Geçen yıl Sason çileği marka olarak tescillendi. Geçen yıl 8 Türk lirasına sattığımız çilekleri bu yıl 11 liradan satıyoruz, şeklinde konuştu.

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