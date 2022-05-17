Birinci sınıfa giden minik öğrenciler karbondioksiti oksijene dönüştüren mekanizma ürettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Birinci sınıfa giden minik öğrenciler karbondioksiti oksijene dönüştüren mekanizma ürettiler

İHA

Birinci sınıfa giden minik öğrenciler karbondioksiti oksijene dönüştüren mekanizma ürettiler

Batman’da birinci sınıfa giden çocuklar karbondioksiti oksijene dönüştüren bir mekanizma ürettiler. Minik öğrenciler ürettikleri bu mekanizma ile Türkiye geneli düzenlenen insanlık yararına yarışmasına katılıp birinci oldular. Öğrencilerini yarışmaya hazırlayıp birincilik elde eden sınıf öğretmeni Yılmaz Aydın, yaşadıkları şehirdeki karbondioksit oranın fazla olduğundan ve buna bir çözüm getirmekten kaynaklı böyle bir proje tasarladıklarını aktardı. Aydın, “Çocuklarımıza karbondioksiti içine çeken ve daha sonra çevreye temiz oksijen verebilen bir mekanizma üretmeye karar verdik. Bu noktada çocuklarımız evler yaptılar, hastaneler yaptılar ve en büyük mesajımız da şu, hastane sırasında sıra bekleyen akciğer sorunu çeken astım hastaları yerine parklarda oyun oynayan kaydırak sırası bekleyen yeni bir nesil oluşturma derdindeydik. Ve bu projemizle turnuvaya katıldık. Turnuvada birincilik elde ettik. Öncelikle emek veren bütün öğrencilerimi, Habib hocamı ve bize bu konuda sınırsız destek sunan değerli velilerime ve Kahev Akademiye canı gönülden teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu başarı hepimizindi inşallah gelecek yıllara da yine aynı ekiple daha güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Projeye Türkiye genelinde 10 okul katıldı. Biz de 10 okul içerisinde birinci olarak ipi göğüsledik diyebiliriz” dedi.
Projeyi öğretmenin yönlendirmesi ile birlikte tasarlayan birinci sınıf öğrencisi Merve Başer, insanların dışarıya çıkıp rahatça nefes almalarını sağlamak için böyle bir projeyi ürettiğini belirtti. Başer, “Birinci sınıfa gidiyorum. Dünyayı temizlemek için bir proje ürettik. O proje kirli havayı alıyor ve temiz hava veriyor. Yarışmaya katıldık ve birinci olduk. Yılmaz öğretmenimle çalıştık” şeklinde konuştu.
Arkadaşı ile birlikte projeyi tasarlayan birinci sınıf öğrencisi Nehir Alınak ise yılmaz öğretmenleri ile birlikte çalıştıklarını ve projeyi 3 4 haftada tamamladıklarını söyledi. Alınak, “Bir proje yaptık kirli havayı temiz havaya dönüştürdük. İnsanlar evde kalmasın ya da dışarıya maskeli çıkmasın rahatça dışarıya çıksınlar, temiz hava alsınlar diye kirli havayı temiz havaya dönüştürdük” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna’ya Sason çileği Ukrayna’dan Sason çileğine talep Organik Sason çileğinde yılın ilk hasadı başladı
YEREL HABERLER Savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna’ya Sason ...
Batman'da sağanak ve dolu, ekili alanları vurdu
YEREL HABERLER Batman'da sağanak ve dolu, ekili alanları vurdu
Batman’da Eneliler Haftası düzenlenen programla kutlandı
YEREL HABERLER Batman’da Eneliler Haftası düzenlenen programla ...
Yayla muzu olarak tabir edilen ışkın bitkisi için 2 bin rakıma tırmanıyorlar
YEREL HABERLER Yayla muzu olarak tabir edilen ışkın bitkisi için 2 ...
Batman’da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da trafik kazası: 6 yaralı
Damdan düşüp öldü
YEREL HABERLER Damdan düşüp öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.