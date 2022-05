3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde dev bayrak eşliğinde yürüyüş düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde dev bayrak eşliğinde 2 bin kişilik gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Sason Kaymakamlığı İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen gençlik yürüyüşünde 150 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı. Kaymakamlık binası önünden başlatılan gençlik yürüyüşüne ilçedeki güvenlik korucuları, şehit yakınları, gaziler, MHP İlçe Başkanı Fikret Şahin ve ilçedeki diğer kurum amirleri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Yürüyüşü organize eden Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, geleneksel olarak her yıl 15 ile 19 Mayıs arasında düzenlenen bayrak yürüyüşü yaptıklarını belirterek, ilçenin her kesiminden yoğun katılım olduğunu ve her yıl coşkuyla kutladıklarını belirtti. Mereto Dağı eteklerinde dev bayrak eşliğinde yürüyüş düzenlediklerini belirten Sason Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, “19 Mayıs bayramı dolayısıyla ilçemizdeki gençlere vatan ve bayrak sevgisini pekiştirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla kaymakamlığımız, ilçe gençlik ve spor müdürlüğümüz ve milli eğitim müdürlüğü olarak, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve ilçedeki diğer vatandaşlarımız ile birlikte Mereto Dağı eteklerinde 150 metrelik bayrak eşliğinde 2 bin kişilik yürüyüş düzenledik. Katılan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Yürüyüşte en önde bulunan grup 'Gençlik Geleceğimizin Güvencesidir' pankartını açtı. İlçe kaymakamlık binası önünde polis eşliğinde başlatılan gençlik yürüyüşü Cumhuriyet Meydanında son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.