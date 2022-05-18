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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Valisi Canalp göreve başladı

İHA

Batman Valisi Canalp göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete‘de yayımlanan valilik kararnamesiyle Edirne’den Batman’a Vali olarak atanan Ekrem Canalp, valilik bahçesinde törenle karşılandı.
Kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve ilgili birimler tarafından valilik bahçesinde karşılanan Batman Valisi Ekrem Canalp, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 3,5 yıl süren Edirne Valiliğinden sonra Batman Valisi olarak göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Vali Canalp, “Beni doğunun incisi Batman’a Vali olarak görevlendirmeyi layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu’ya şükranlarımı arz etmek istiyorum. Devletin temel görevi halkının refahını, huzurunu, esenliğini temin etmektir. Bunu yapabilmek için de mutlaka ama mutlaka hepimizin sürekli yeni uğraşlar, yeni işler, yeni projelerin arkasından koşmamız gerekiyor. Dünya yerinde durmuyor, her ülke beli bir gelişme potansiyelini ve belli bir gelişme ivmesini kendi bünyesinde devam ettiriyor. Türkiye 81 ildir, 81 ilin her birisi de hali hazırda da şu anda beli bir gelişim içerisindedir. Bizler, kendi illerimizin de gelişimini hızlandırmak, yürüyenleri koşturmak, koşanları da hızlı kılabilmek için sürekli ama sürekli bir uğraş içerisinde, bir çaba içerisinde, bir gayret içerisinde olmamız gerekiyor" dedi.
Bütün mesai arkadaşlarına, bütün kamu görevlilerine seslenen Vali Canalp, "Bizim üzerimize düşen görev sorumluluk kamuya hizmet etmektir. Devletin üzerine düşen temel sorumluluk vatandaşımızın huzurunu, güvenliğini, esenliğini ve refahını temin etmektir. Bu çerçeve içerisinde sürekli yeni işler, yeni uğraşlar peşinde koşturmuş olacağız. Tabi yeni işler yapacağız. En sevdiğim iş çok sayıda iş yapmış olmaktır. Ama onun da ötesin de belki anlamı olan bir iş varsa bu da işleri beraber yapıyor olmaktır. Batman’da da bundan sonra ki dönem içerisinde yapmış olduğum bütün işlerde halkımızla beraber, halkımızla iç içe pek çok işin, uğraşın peşinden koşma imkanına kavuşmuş olacağız. Tabi ki Batman’da beni bekleyen iki görev birden var. Bir tanesi Batman Valiliğidir, aynı zamanda belediye başkan vekilliği gibi görev de yine omuzlarımızın üzerindedir. Her iki görevim de içeriği ne olursa olsun halkla beraber olmayı, halkla iç içe olmayı ve halktan bir insan, halktan birisi olmayı gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Buradan bütün Batmanlılara şu sözü vermek istiyorum, görevde kaldığım süre içerisinde sizlerden birisi olacağım, halkın içerisinde olacağım ve halk olacağım. İnşallah size vereceğim en büyük söz de bu olacaktır. Ümit ediyorum ki, burada kaldığım görev süresi içerisinde sizlerle beraber pek çok işe, pek çok uğraşa beraberce omuz vereceğiz ve ümit ediyorum ki, bu işlerden pek çoğunu bitireceğiz. Belki bazılarını da geleceğe taşımış olacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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