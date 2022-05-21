Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı

Batman'ın Kösetarla köyünde otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Batman'ın Kösetarla köyünde bir sürücü, park halindeki otomobilini temizlediği sırada, aracının motor bölümünde yılan olduğunu fark etti. Kendi imkanlarıyla yılanı çıkarmayan sürücü, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yılanı araçtan çıkardı. Yılan, ekipler tarafından doğaya bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.