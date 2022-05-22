Kozluk’ta gençler uçurtma uçurup sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Batman'ın Kozluk Meslek Yüksek okulu 2022 Bahar Şenlikleri dahilinde bir araya gelen onlarca genç, Alıçlı köyünde uçurtma şenliği ve bisiklet turu düzenlendi.

Bahar Şenlikleri dahilinde Alıçlı köyü kırsalında uçurtma uçuran gençler, kırsalda sağlıklı yaşam için toplu olarak bisiklet turu düzenledi. Bahar şenliklerine katılan gençlerle bir araya gelen Kozluk kaymakamı Eyyüp Güngör, Kozluk’un sahip olduğu doğal güzellerinin pek çok yerden turist ve misafir ağırlamak için elverişli olduğunu söyledi. Kaymakam Güngör, bu tarz etkinliklerin ilçe turizm potansiyeline katkıda bulunmasını temenni ettiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

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