Güvenlik sistemleri insanların hayatlarını kolaylaştırıyor

Elektronik güvenlik sektörünün başarılı aktörlerinden Sedat Gündüz, Türkiye’deki güvenlik sistemleri hakkında bilgi verirken, güvenlik sistemlerinin insanların hayatlarını kolaylaştıran önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Yaptığı birbirinden başarılı güvenlik çözümleri ile güvenlik duvarı olarak anılan Sedat Gündüz, güvenlik sorunlarına yapıcı ve güncel çözümler getirmenin yanı sıra elektronik güvenlik sektörünün de en güvenilir isimlerinden biri haline geldi. Gündüz, bireysel müşterilerin güvenlik ihtiyaçlarının dışında da birçok kurum ve kurumsal firma ile elektronik güvenlik firmaları arasında güvenlik antlaşmalarında danışmanlık yaparak sektöre yön vermeye devam ediyor.



"Herkes güvenlik sistemine yöneliyor"

İnsan sağlığının bozulmaya başladığını düşünmesiyle kendisine sağlık sigortası yaptırdığını ve değerli kıldığı ne varsa onları koruma altına almaya yeltendiğini dile getiren Gündüz, “Araba alıyoruz, kaza ihtimalini düşünerek kasko, trafik sigortası yapıyoruz. Araca biner binmez emniyet kemerimizi takıyoruz veya bir merdivenden inerken ya da çıkarken korkuluklarını tutma gerekliliğini istem dışı olarak fark ediyoruz. İnsanoğlu yaşam süreci boyunca önceliğini aslında hep güvenliğini korumaya vermiştir. Güvenlik sistemlerinin yaşanacak olan herhangi bir hasarda, insanlara acil müdahale şansı vermektedir. Güvenlik sistemleri bir sorun yaşandığında saniyeler içerisinde sizlere haber vermeyi amaçlar. Günümüzde, maddi ve manevi zararla karşılaşmak istemeyen herkesin güvenlik sistemleri kullanması artık bir zorunluluk aslında ” şeklinde konuştu.



“Analizlere göre Türkiye’de henüz konut ve iş yerlerinin yüzde 1,52’sinde alarm sistemleri kurulu vaziyette”

Güvenlik analizleri incelendiğinde Türkiye’nin güvenlik sektöründeki bir pazar boşluğu meydana geldiğini ifade eden Gündüz, “Türkiye toplumunun yüzde 70’inin evine, yüzde 80’inin ise iş yerine hırsız girmesine dair endişe sahibi olduğunu görüyoruz. Bireysel kullanıcının korkuları var ama nasıl bir güvenlik önlemi alacağı konusunda yeterli bilgisi yok veya firma güvenleri yok. Birçok şikayet sitelerinde yüzlerce firma şikayetleri ile dolup taşmakta işini çok iyi yapan firmalarında organizasyon sıkıntıları olduğundan bireysel müşteriye ulaşım sıkıntısı var. Birçok güvenlik firması yeni abone alırken bir yandan da abone kaybına uğruyor. Güvenlik firmaları için aslında çözüm çok basit müşteri memnuniyeti cümlesini sadece bir cümlenin ötesinde olması lazım alt yapısından personel eğitimlerine ve personelinin çalışma koşularının düzeltilmesine kadar tüm süreçleri düzeltip organizasyonunu kurabilirse ve bunu bir şirket politikasından çok amaç ve hedef edinmeleri başarmaları için yeterli olacak” ifadelerini kullandı.



“İnsanlar güvenmekle başlayacaklar güvenlerini teslim etmeye”

Elektronik güvenlik pazarının her yıl ortalama 500 milyon TL büyüdüğünü ve 2023 yılı sonunda 6 milyar TL hacme ulaşacağını kaydeden Gündüz, “Dünyada Endüstri 4.0 dönemine girdiğimiz bir dönemdeyiz. Teknoloji olan neredeyse her yerde nesnelerin internetiiletişimi dönemine girdik. Böyle önemli değişimlerin yaşandığı günümüzde teknolojinin en yoğun kullanıldığı güvenlik sektörünün bu değişimlerle yeniliklere dönüşüm sürecini en aktif yaşayan sektör durumunda. Hatta güvenlik sektörü bu değişimin merkezinde olan sektör gruplarından birisi” diye konuştu.



“Pazar her yıl istikrarlı olarak ortalama yüzde 7’nin üzerinde büyüme kaydediyor”

Yeni dönem olarak tarif edilen bu dönemin yeni yapıları, yeni tesislerin ve hatta yenilenen tüm bina ve tesislerin tamamı artık akıllı sistemlerle donatıldığını aktaran Gündüz, “Bizim büyük ölçekte güvenlik sektörünün içinde tarif ettiğimiz bütün ürün grupları da bu akıllı sistemlerin en önemli kısmını oluşturuyor. Güne başlar başlamaz başlıyor teknoloji adım sayınızdan uyuduğunuz uyku kalitesinin ölçümü yapılıyor artık. Evde bebeğinizle aynı odada olmasanız bile nefes alışlarına kadar takip edebiliyorsunuz, bir mağazada müşterinin kaç adım attığını hangi reyonda ne kadar zaman ayırdığını bile analizlerini alabiliyorsunuz güvenlik sektörü teknolojinin en önünde yer alıyor çünkü. Ve işte bu pazarın büyüklüğüne hitap etmek müşteriye ürün satmaktan çok ihtiyacını ortaya çıkarıp ihtiyacı olan hizmeti doğru anlatıp doğru verdiğinizde müşteri memnuniyeti orada başlamış oluyor” dedi.

