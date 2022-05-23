Batman’da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

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Batman'da gece saatlerinde demir makasıyla internet kablolarını kesip çalan hırsız, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Sağlık Mahallesi'nde gece 02.30 sularında direğe bağlı internet kablolarını demir makasla kesip çalan hırsız, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı çaldıkları kablolarla birlikte yakaladı.

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