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Batman'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

DHA

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı


Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, polis ekiplerince 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 kilo 224 gram metamfetamin ve 1 kilo 769 gram esrar ele geçirilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuların bir miktarı, porsiyon kebap paketine gizlenmiş olarak bulundu. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ay süren çalışma yaptı. Belirlenen 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 224 gram metamfetamin, 1 kilo 769 gram esrar, 8 parça satışa hazır halde 40 gram sentetik kannabinoid, 3 parça satışa hazır halde 6 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuların bir miktarı da porsiyon kebap paketine gizlenmiş olarak bulundu. 
EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ANNELERE ÇAĞRI
İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, annelere seslenerek, "Batman'a en büyük kötülüğü yapıyorlar. Çocuklarımıza en fazla öldürücü darbesi olan bu zehri satıyorlar. Lütfen çocuklarınızın ne yaptığına, kimlerle görüştüğüne dikkat edin. 'En iyi Narkotik Polisi Anne' projemiz kapsamında bizlerle irtibatta olsunlar. Narkotik dedektifleri güzel bir çalışmaya imza attılar. 6 aylık bir çalışma sonunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyonda 21 şahıs gözaltına alındı. Bugüne kadar bu uyuşturucudan bir ölümlü vaka yaşanmasa da ülkemizde özellikle kristal dediğimiz metamfetamin kaynaklı ciddi bir ölüm olduğunu biliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-05-25 13:47:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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