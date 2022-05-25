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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler, atık yağların çevreye verdiği zararlara dikkat çekti

İHA

Öğrenciler, atık yağların çevreye verdiği zararlara dikkat çekti

Batman’ın Sason ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, bilinçsizce dökülen bitkisel atık yağların doğaya verdiği zararlarının önüne geçmek amacıyla başlattıkları proje dahilinde ilçedeki esnaf ve kahvehaneleri gezerek vatandaşları bilgilendirip hazırladıkları broşürleri dağıttı.
Evlerde lavaboya dökülen 1 litre bitkisel yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğine dikkat çeken projede yer alan öğrencilerden Nisanur Aktaş, suya karışan bitkisel yağlar nedeniyle deniz ve göllerde yaşayan canlıların oksijensiz kalarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Aktaş, “Bu gün öğretmenlerimiz eşliğinde atık yağların sulara ve çevreye verdiği zararları ilçemizde bulunan vatandaşlarımıza anlattık. Bilindiği gibi suya karışan bir litre bitkisel yağ, içilebilir 1 milyon litre temiz suyu kirletmektedir. Atık yağlar denizlere, göllere ve akarsulara karıştığı zaman o suların kirlenmesine ve su yüzeyinde oluşturduğu tabaka nedeniyle sulardaki oksijenin azalmasına neden oluyor. Bu durum sularda yaşayan canlıların yaşamının tehlikeye girmesine neden olur. Biz de bu tehlikeye dikkat çekmek için öğretmenlerimiz eşliğinde bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız evlerinde, iş yerlerinde topladığı bitkisel atık yağları belediyeye getirerek çevrenin korunmasına destek verebilir” dedi.

“Atık yağların çevreye verdiği zararlara dikkat çektik”
Bitkisel atık yağ toplama projesini, atık yağların çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek için Sason ilçesinde belediye ile birlikte başlattıklarını belirten proje koordinatörü Yunus Emre Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Esra Ögütcü, “Sason Belediyesinin katkılarıyla bugün atık yağların çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek için öğrencilerimiz ile birlikte ilçedeki esnaf ve diğer vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtarak vatandaşlara sunumlar yaptık. Vatandaşlarımıza atık yağların lavabolara dökülmemesini, döküldüğü taktirde suya ve suda bulunan canlılara verdiği zararları anlattık. Bu kampanya sayesinde atık bitkisel yağlar belediyede toplanarak çevremizin temiz tutulması hedeflenmektedir” diye konuştu.
Vatandaşlardan tam not alan proje dahilinde evden atık yağları getiren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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