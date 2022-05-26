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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da şeker hırsızları yakalandı

İHA

Batman’da şeker hırsızları yakalandı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Orta Mahallesi'nde bal üreticiliği yapan kişiye ait toplam değeri 6 bin 600 TL olan 6 adet şeker çuvalını çalan iki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Sason İlçe Emniyet Amirliği'nin yaptığı açıklamada, “Batman'a bağlı Sason ilçesinin Orta Mahallesi’nde bal üreticiliği yapan N.A isimli şahsa ait 6 bin 600 TL değerindeki 6 adet şeker çuvalının H.A ve Ü.Ç tarafından çalındığı tespit edilmiştir. Yapılan fiziki takip neticesinde H.A ve Ü.Ç isimli şahıslar, çaldıkları 6 adet şeker çuvallarıyla birlikte yakalanmıştır. 6 adet şeker çuvalı gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edilmiş. Olayı gerçekleştiren şahıslardan H.A çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup Ü.Ç ise, işlemleri devam etmekte" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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