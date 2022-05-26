Batman’da hırsızlar merdiven korkuluklarını çaldı

Batman'da girdikleri apartmanın korkuluklarını yerinden kırıp çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Gap Mahallesi'nde bir apartmana girdiği görülen 2 kişiden biri merdiven korkuluklarını kırıp yerinden söktü. Kapıda ona gözcülük yapan arkadaşının ise kırılan parçaları topladığı ve kapı etrafında güvenlik kamerası olup olmadığını kontrol ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hırsızların daha önce de binaya girdiklerin belirten apartman yöneticisi Mehmet Şirin Aksoy, “Hırsızlar bizleri zor durumda bırakıyor. 3 defadır bu 2 kişi gelip buradan hırsızlık yapıyor. Daha önce de gelip buradan bodrum kat kapısını, su sayaçlarını, elektrik kablolarını ve merdiven korkuluklarını çaldılar. Ne yapsak fayda etmiyor. Güvenlik kameraları taktık yine de caydırıcı olmadı. Korkulukları çalarken merdivenleri de kırdılar. 3 katın merdiven korkuluğunu çaldılar. Kamera ile tespit ettik yakalanmalarını istiyoruz” dedi.

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