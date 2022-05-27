Rektör Demir: "Batman Üniversitesi gerekli enerjiye ve potansiyele sahiptir"

Batman Üniversitesinde, öğrencilerin danışmanları ile birlikte geliştirdikleri altı proje, 2209AÜniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı çerçevesinde destek hakkı kazandı.

Batman Üniversitesi öğrencilerinin projelerinin desteklenmesi hakkında konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, araştırma ve geliştirme çalışmalarına aralıksız devam edilen üniversitenin daha büyük projelere imza atmak için gerekli enerjiye ve potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Batman Üniversitesi bünyesinde kurulan uygulama ve araştırma merkezlerinin altyapılarının ve laboratuvarlarının öğrencilerin kullanımına açık olduğunu belirten Rektör Demir, proje geliştirmeye çalışan tüm öğrencilere her desteğin sağlanacağını söyledi. Batman Teknokent’in de faaliyete geçmesiyle araştırmacı gençlerin ve öğrencilerin proje geliştirme imkânlarının daha da artacağını dile getiren Demir, projeleri destek hakkı kazanan öğrencileri ve danışmanları tebrik etti.

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