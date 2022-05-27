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Batmanlı esnaftan örnek davranış, kuş yavrulayınca klimasını taşımaktan vazgeçti

İHA

Batmanlı esnaftan örnek davranış, kuş yavrulayınca klimasını taşımaktan vazgeçti

Batman’da yeni iş yerine klimasını taşımak isteyen bir esnaf kuşların yuva yapıp yavrulandığını görünce klimasını taşımaktan vazgeçti.
Batman Gültepe Mahallesi’nde iş yerini değiştiren esnaf Sefa Ayhanı yeni iş yerine taşımak istediği klimanın motor bölümünde kuşların yuva yapıp yavrulandığını gördü. Ayhan, kuşların rahatsız olmaması için klimasını taşımaktan vazgeçti. Kuşların büyüyüp yuvadan uçana kadar klimasını taşımayacağını belirten Ayhan, “Yeni yerimize taşındık ve klimamızı sökecektik, ama klimanın motorunda yavru kuşları gördük. Ortağımla konuştum ben bu yavru kuşları çıkartmayacağım büyüyüp uçana kadar. Bizim hayvanlara saygımız sevgimiz vardır. O kuşlar büyüyüp uçsunlar diye biz o klimamızı orada bırakacağız” dedi.
Klimanın montajı için gelen yetkili servis çalışanı Selam Yıldız ise klimayı sökme esnasında kuşların motor bölümünde yavrulandığını gördüğünü söyledi. Yıldız, “Hem mağaza sahibi hem de biz bu işlemi yapmaktan vazgeçtik. Artık bu canlıların biraz büyüyüp doğaya tekrar dönmesini bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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