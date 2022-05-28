Batman’da yeğeni ve yengesini öldüren katil zanlısı yakalandı

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Batman’da 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın firarisi polis ekiplerince yakalandı.

Batman’da gün gece Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı’nda eşi, yengesi ve yeğenini silahla vurduktan sonra kayıplara karışan katil zanlısı 65 yaşındaki Şehmus Demir, Emniyet ekiplerince yakalandı. Olayda, zanlının silahla vurduğu yengesi Bazike Taziye ve yeğeni Abdulğani Demir hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan zanlının eşi Felek Demir'in ise, hayati tehlikesi devam ediyor. Gece 22.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası zanlı Şehmus Demir olay yerinden beyaz bir araçla kaçarak izini kaybettirmişti. Batman Emniyet ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, zanlının yakalandığı bildirildi.

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