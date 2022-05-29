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Batman'da 12 metre genişliğinde asırlık çınarlar zamana meydan okuyor

İHA

Batman'da 12 metre genişliğinde asırlık çınarlar zamana meydan okuyor

Batman'ın Sason ilçesinde Sevek doğal mesire alanındaki 600 ile 900 yıllık çınar ağaçları ve Sevek çeşmesi ziyaretçi akınına uğruyor.
Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hizmete giren Sevek Doğa Park'ta 60 metreyi aşkın yüksekliği ve 12 metreye varan gövde genişliği ile kovuğuna 20 kişinin sığabileceği tarihi çınar ağaçları yaklaşık 9 asırdır ayakta kalmayı başardı. Özellikle yaz aylarında piknik yapmak ve yakınındaki tarihi Sevek çeşmesinden soğuk su içmek için gelen vatandaşlar, tarihi çınar ağaçlarının gölgesinde dinlenerek yorgunluklarını atıyor.
Tarihi Sevek çeşmesi ve asırlık çınar ağaçlarının Bizans'tan daha eski olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Hacı Samet Aksoy, “Bu tarihi Sevek çeşmesinin Bizans tarihine kadar uzandığını biliyoruz. Bu çeşmeyi Bizanslılar da kullandı. Bu çınar ağaçlarının ömrü de 700 ile 800 yıllık vardır” dedi.

“Çınar ağaçları yılın dört mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor”
Batman’dan ağaçları görmeye gelen Rıfat Demir, tarihi çınar ağaçlarının 600 ile 900 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olduğunu söyleyerek, “Batman’dan geldik. Daha önce de okul olarak bu tarihi ağaçları görmeye gelmiştik. Özelikle bu alanda mesire alanı yapılmasının ardından adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Biz de baharın son günlerinde buraya gelmeyi tercih ettik. Buradaki ağaçlar 600 ile 900 yılık bir tarihi geçmişe sahiptir. Yükseklik olarak da 45 ile 60 metre yüksekliğe sahiptir. Burası dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Burada kış aylarında da kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntü oluşuyor. Burada yapılan mesire alanı ile birlikte sıkıntıdan uzak ve gürültüden uzak vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, buraya gelerek hoş vakit geçiriyor” dedi.
Çevredeki vatandaşlar, diğer nesillere de aktarılması için çınar ağaçlarını özenle koruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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