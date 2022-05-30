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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Canalp Rektör Demir ile görüştü

İHA

Vali Canalp Rektör Demir ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp’e Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’e iadei ziyarette bulundu. Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Batman Üniversitesinin genel ve fiziki durumu hakkında Vali Canalp’e bilgiler aktaran Rektör Demir, Batman Üniversitesinin birçok projeye ev sahipliği yaptığını ve önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Batman Üniversitesinin enerji alanında ihtisaslaşan bir üniversite olduğunu, başarılı kalite çalışmaları yürüttüğünü ve birçok bilimsel faaliyetin gerçekleşmesi için çalışmalar yaptığını anlatan Prof. Dr. İdris Demir, eğitimde de kalite süreçlerini başarılı bir şekilde ortaya koymak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Şehir ve üniversite bütünleşmesini önemsediklerini ve bu yönde çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Rektör Demir, öğrencilere yönelik yapılan faaliyetler hakkında da Vali Canalp’i bilgilendirdi.
Batman Üniversitesinde yaşanan gelişmeleri ve değişimi takip ettiklerini dile getiren Vali Ekrem Canalp, Batman Üniversitesinin bölgesinde adından söz ettiren bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Şehir ve üniversite bütünleşmesi bünyesinde yapılacak çalışmalara destek vermekten memnuniyet duyacaklarını ifade eden Vali Canalp, çalışmalarında Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’e başarılar diledi.

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