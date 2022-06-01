Batman’da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi

İHA

Batman’da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi

Batman'ın Sason ilçesinde ikinci defa açılan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kursları etkinlikleri dahilinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi düzenlendi.
Yunus Emre İlk ve Ortaokulu bahçesinde açılan sergide Halk Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ve ADEM merkezinde açılan kurslarda yapılan eserler sergilendi. El emeği göz nuru ürünlerinin görücüye çıktığı sergide, Sason yöresine özgü halı dokuma ürünlerinin yanı sıra, el sanatları, dikiş nakış, takı tasarımı, filografi, gümüş işleme, ahşap boyama ve resim dallarında birçok ürün ziyaretçilerin beğenine sunuldu.
Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açtıkları görsel sanatlar kursunda kursiyerleriyle birlikte yaptıkları yağlı boya tablolarını sergilediklerini belirten Görsel Sanatlar usta öğreticisi Elif Aydemir, özelikle ev hanımlarının yaptığı tabloların yoğun ilgi çektiğini belirtti. Aydemir, “Bu sergimizde atölyede ev hanımlarımızın yaptığı tablolar ön plana çıktı. Ev hanımlarımızın sadece evde dört duvar arasında sıkışıp kalmayarak, boş bir kağıda duygularını dökerek renklerle tanışmaları, o duyguyu tatmaları ve en önemlisi kendilerini ifade edebilmeleri bizim için çok önemlidir. Her fırça attıklarında aslında eksik kalan hikayelerini, hayallerini yansıttıklarını gördük. Bende usta öğreticileri olarak buna şahit olmak beni de mutlu ediyor. Ayrıca atık durumda olan malzemelerde yapılan ürünler sergilendi. Bu sergimiz bir hafta boyunca açık olacak” dedi.
Piyasada yüksek fiyatlarda satılan zeka oyunlarını atık malzemelerden yaparak öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirten zeka oyunları kursu öğretmeni Mehmet Okkalı, “Piyasa yüksek fiyatta satılan oyuncakları açtığımız kurs atölyesinde atık malzemelerden yaparak ücretsiz olarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk bazılarını da burada sergileyerek ziyaretçilerimizin beğenine sunduk” diye konuştu.
Sergiye Sason kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkan Mehmet Şafi Yavuz, Yücebağ Beldesi Belediye Başkanı Abdullah Bil, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Murat Madenüs, Emniyet Amiri Muhammed Aydemir, ilçedeki STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da 95 evin bakım ve onarımı yapıldı
YEREL HABERLER Batman’da 95 evin bakım ve onarımı yapıldı
Batman’da besicilerin ot stoklama mesaisi Batman'da sıcak havada imece usulü ot stoklama
YEREL HABERLER Batman’da besicilerin ot stoklama mesaisi Batman'da ...
Batman’da kaybolan baba yadigarı papağanı bulana ödül
YEREL HABERLER Batman’da kaybolan baba yadigarı papağanı bulana ödül
Batman’da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
Batman'da telefonlara sızarak kişilerin bilgilerini ele geçiren 6 kişi operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Batman'da telefonlara sızarak kişilerin bilgilerini ...
Batman’da hırsızlık suçundan 47 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da hırsızlık suçundan 47 kişi yakalandı
Görsel sanatlar öğretmenin resim sergisi yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Görsel sanatlar öğretmenin resim sergisi yoğun ilgi ...
Vali Canalp Rektör Demir ile görüştü
YEREL HABERLER Vali Canalp Rektör Demir ile görüştü
Batman'da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir Batman’da ipekböcekçiliği yeniden canlandırılıyor
YEREL HABERLER Batman'da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.