Batman’da 'Hayat boyu öğrenme' sergisi

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı halk eğitim merkezi bünyesinde açılan hayat boyu öğrenme yılsonu sergisi etkinlikleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleşti.

Kursiyerlerin yaptıkları resim ve el sanatları açılan stantlarda sergilendi. Batman Vali Yardımcısı Kadir Kılıç ve Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, stantları tek tek ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili kursiyerlerden bilgi aldı. Resim sergisi açılışında folklor ekibi davul zurna eşliğinde halay çekti.

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, bu etkinliklerin 81 ilde yapıldığını hatırlattı. 17 Haziran arasında düzenlenen etkinliklerde amaçlarının, kamuoyuna hayat boyu öğrenmenin nasıl yapıldığını ve bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu aktaran Kurtaran, “Bu çerçevede ilimizde özellikler Merkez Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmaları bugün beraber sergiledik. Bir hafta boyunca burada etkinliklerimiz olacak. Sanat alanında, müzik alanında, el işi etkinlikleri alanında birçok çalışmalar hafta boyunca burada sergilenecek. Vatandaşlarımızın bunları görmesine hayat boyu ile iltihaklarının artmasına sebep olacak inşallah. Bakanlığının bu faaliyetlerle amaçladığı bakanlık faaliyetlerin kamuoyu tarafından bilinmesi özellikle bizim Batman’da Mayıs ayının sonuna kadar açtığımız kurs sayısı 3 binin üzerinde ve şu ana kadar 60 binin üzerinde kursiyer istifade etti. İnşallah sene sonuna kadar 120 bin kadar hemşerimiz bu faaliyetlerimizden istifade edecek. Özellikle vatandaşlarımızı buradaki etkinlikleri görmesini, ilçelerimizde de aynı şekilde bu tür etkinliklerimiz yapılıyor” dedi.

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