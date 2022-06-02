Miniklerden geri dönüşüm ürünleriyle kostüm defilesi

Batman'ın Sason ilçesinde Alparslan anaokulu öğrencileri tarafından tamamı atık malzemelerden yapılan kostüm defilesi, izleyenlerden tam not aldı.

Sason ilçesinde Alparslan anaokulu öğrencileri tarafından tamamı atık malzemelerden yapılan kostüm defilesi, izleyenlerden tam not aldı. Öğrencilerin kendi imkanlarıyla geri dönüşüm ürünleriyle hazırlamış olduğu kostümleri giyerek kırmızı halı üzerinde boy göstermesi defileye katılan Kaymakam Murat Mete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, öğrenci ve velileri tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Mankenleri aratmayan defilede öğrenciler, atık durumda olan kağıt, plastik ve çeşitli materyallerden yaptıkları kıyafetleri giyerek geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

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