Batman’da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü

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Batman’ın Kozluk ilçesi Armutlu köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Armutlu köyünde iki grupta arasında silahlı çatışma çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı olayda ilk bilgilere göre 3 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

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