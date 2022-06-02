Serinlemek için gölete giren Bilal boğuldu

Arif ARSLANSerhat Ozan YILDIRIM/ BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Balpınar Beldesi´nde, serinlemek için baraj göletine giren ve bir süre sonra kaybolan Bilal Keskin´in (19) cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir'den Batman'a yakınlarını ziyarete geldiği öğrenilen Bilal Keskin, Balpınar´a bağlı Zorköy yakınlarında öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için baraj göletine girdi. Keskin, bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarmaya bağlı Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik aramakurtarma çalışmasının ardından Bilal Keskin´in cansız bedenine ulaşıldı. Keskin´in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLANSerhat Ozan YILDIRIM
2022-06-02 22:18:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.