Serinlemek için gölete giren Bilal boğuldu



Arif ARSLANSerhat Ozan YILDIRIM/ BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Balpınar Beldesi´nde, serinlemek için baraj göletine giren ve bir süre sonra kaybolan Bilal Keskin´in (19) cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'den Batman'a yakınlarını ziyarete geldiği öğrenilen Bilal Keskin, Balpınar´a bağlı Zorköy yakınlarında öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için baraj göletine girdi. Keskin, bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarmaya bağlı Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik aramakurtarma çalışmasının ardından Bilal Keskin´in cansız bedenine ulaşıldı. Keskin´in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLANSerhat Ozan YILDIRIM

2022-06-02 22:18:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.