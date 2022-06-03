Batman'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü



Arif ARSLAN/ KOZLUK (Batman), (DHA)BATMAN´ın Kozluk ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada aynı aileden Hasan, Kazım ve Niyazi Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Kozluk Arif ARSLAN

2022-06-03 00:20:54



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