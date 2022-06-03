Ekremoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ile bir araya geldi

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonuna bağlı Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve iş insanı Esat Ekremoğlu külliyede Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı makamında ziyaret etti.

Külliyede Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonuna bağlı Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Usta ve Başkan Yardımcısı Esat Ekremoğlu ile kısa bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Oktay Saral, Batmanlı iş insanı Esat Ekremoğlu ile federasyon başkanı Hakan Usta'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette başdanışman Saral’a el yapımı filografi Türk bayrağı hediye eden Batmanlı iş insanı Esat Ekremoğlu’da kendilerini kabul eden Saral’a teşekkür etti.

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