Batman'da öğrenciler enerji üretim tesisinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da öğrenciler enerji üretim tesisinde

İHA

Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Batman Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 81 ilde olduğu gibi Batman'da da bir dizi etkinlik düzenledi.

Batman'da öğrenciler enerji üretim tesisinde

Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Batman Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 81 ilde olduğu gibi Batman’da da bir dizi etkinlik düzenledi.
Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Batman Katı Atık Entegre Tesisinde gezinin ardından rehabilite edilen katı atık sahasına fidan dikildi.
2022 yılı ‘Dünya Ortak Evimiz Sıfır Atık Geleceğimiz’ sloganı çerçevesinde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde hafta içi ve hafta sonu yapılacak etkinlik öncesi, öğrencilerle sağlıklı bir çevre yaşamına dikkat çekildi.
Öğrencilerin ilerleyen zamanlarda ev ve iş yerlerinde çevrelerindeki çöpleri ayrıştırarak atmaları, cinsine göre ayırıp farklı kutularda biriktirmeleri gerektiğine dikkat çeken tesis yetkilileri, “Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla çöp sahamızda fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Batman’dan gelen tüm evsel atıkları ve ambalaj atıklarını ayrıştırıyoruz. Ayrıştırdığımız tüm evsel atıklardan çıkan gazlar gaz balonunda birikiyor. Bu gaz ile de elektrik enerjisi elde ediliyor. Çöpten elektrik enerjisi elde edip sizlerin evlerinde kullandığınız, buzdolabı, televizyon, internet, bilgisayar gibi cihazlarınız çalışıyor. Sizler de çevre bilincine sahip olarak bizlere yardımcı olabilirsiniz” dedi.
Bir AVM önünde başlayan ve Atatürk Parkı’nda son bulan programda ‘Çevre Dostu Bir Yaşam' sloganıyla bisiklet turu yapılarak farkındalık oluşturuldu. Bisiklet turuna Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Halime Bulut ile birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜGŞAV Batman Şube Başkan Yardımcılığına Ekremoğlu atandı
YEREL HABERLER TÜGŞAV Batman Şube Başkan Yardımcılığına Ekremoğlu ...
Batman´da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni kan davasıymış
YEREL HABERLER Batman´da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni ...
Ekremoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Ekremoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ile ...
Rektör Demir, Bakü’de Karabağ özel dosyasının ele alındığı uluslararası kongreye katıldı
YEREL HABERLER Rektör Demir, Bakü’de Karabağ özel dosyasının ele ...
Doğum günü pastalarını köy çocuklarına gönderdiler
YEREL HABERLER Doğum günü pastalarını köy çocuklarına gönderdiler
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Batman’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Batman'daki cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Batman'daki cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Batman'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü
YEREL HABERLER Batman'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ...
Serinlemek için gölete giren Bilal boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için gölete giren Bilal boğuldu
Batman Çayı’nda serinlemek isteyen gencin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Batman Çayı’nda serinlemek isteyen gencin cansız ...
Batman’da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
YEREL HABERLER Batman’da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü
Batman'da 'uyuşturucu' operasyonu; 14 tutuklama
YEREL HABERLER Batman'da 'uyuşturucu' operasyonu; 14 tutuklama
Bölge hafızları Batman’da yarıştı
YEREL HABERLER Bölge hafızları Batman’da yarıştı
Kuşlar motora yuva yaptı, operatör iş makinesini çalıştırmama kararı aldı
YEREL HABERLER Kuşlar motora yuva yaptı, operatör iş makinesini ...
Miniklerden geri dönüşüm ürünleriyle kostüm defilesi
YEREL HABERLER Miniklerden geri dönüşüm ürünleriyle kostüm defilesi
Batman’da dünya evine giren arkadaşlarına ‘Acı kaybımız’ yazılı çelenk Damat dünya evine girdi, arkadaşları çelenk gönderdi
YEREL HABERLER Batman’da dünya evine giren arkadaşlarına ‘Acı ...
Batman’da 'Hayat boyu öğrenme' sergisi
YEREL HABERLER Batman’da 'Hayat boyu öğrenme' sergisi
Batman merkezli PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Batman merkezli PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı
Batman’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama
YEREL HABERLER Batman’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 ...
Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesinde ...
Batman'da 'Şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın' yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Batman'da 'Şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın' ...
Ekremoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ile görüştü
YEREL HABERLER Ekremoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.